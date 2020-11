Rund 120 000 Küken vor Brand gerettet

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Lockstedt (dpa/lno) – Bei einem Brand an einem Hühnerstall im Kreis Steinburg sind rund 120 000 Küken vor den Flammen gerettet worden. Das Feuer war in einem Holzhackschnitzel-Behälter für die Heizung des Stalls ausgebrochen, wie der Kreisfeuerwehrband am Wochenende mitteilte. Zwischenzeitlich hatte sich das Feuer in das Dachgebälk des Heizungsraums durchgefressen. Die Einsatzkräfte konnten in der Nacht zum Samstag allerdings verhindern, dass es auch auf den großen Kükenstall in Lockstedt mit den gerade einmal fünf Tage alten Tieren übersprang. Zuvor hatte die «Norddeutsche Rundschau» berichtet.

Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Küken kamen einem Feuerwehrsprecher zufolge in ihrem Stall dank einer zweiten und intakten Heizungsanlage warm und sicher durch die Nacht.

