Rund 11 000 Schleswig-Holsteiner gegen Covid-19 geimpft

Kiel (dpa/lno) – Etwa 11 000 Schleswig-Holsteiner sind laut Gesundheitsministerium bislang gegen Covid-19 geimpft worden. Diese Impfungen erfolgten durch mobile Impfteams und in Krankenhäusern, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Im Kampf gegen das Coronavirus haben die ersten Impfzenten im Norden am Montag ihren Betrieb aufgenommen.

Weitere 15 000 Impfdosen (Erst- und Zweitimpfung) seien über Anmeldungen in den Impfzentren bereits verplant, sagte der Sprecher. Insgesamt hat das nördlichste Bundesland bislang rund 48 000 Impfdosen erhalten. Am Freitag werden weitere 24 000 erwartet.

Bundesweit wurden bis Montag (Stand 12.00 Uhr) 264 952 Impfungen an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Die meisten Impfungen pro 1000 Einwohner erfolgten demnach bisher in Mecklenburg-Vorpommern (7,1). Für Schleswig-Holstein gab das RKI die Zahl der gemeldeten Impfungen mit 9557 an. Der Landesschnitt lag mit 3,3 Impfungen pro 1000 Einwohner minimal über dem Bundeswert von 3,2.

Unter den Geimpften sind rund 114 300 Bewohner von Pflegeheimen. Etwa 122 400 Menschen erhielten die Impfung aus beruflichen Gründen. Darunter fällt medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko sowie Personal in der Altenpflege. Insgesamt 62 805 Menschen wurden wegen ihres hohen Alters über 80 Jahre geimpft. In knapp 8000 Fällen gab es einen medizinischen Anlass. Pro Person kann es mehr als einen Grund für die Impfung geben.

Die Werte, die den Behörden der einzelnen Bundesländer vorliegen, können deutlich höher liegen als die vom RKI gemeldeten, da die Meldungen zum Impfgeschehen teilweise mit einigem Verzug an das Institut übermittelt werden.

