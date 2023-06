Rund 100.000 Euro Schaden bei Einfamilienhaus-Brand

Uelzen (dpa/lni) –

Bei dem Brand eines Dachstuhls in Uelzen ist am Dienstag ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei vom Mittwoch retten. Einer der Bewohner erlitt während des Einsatzes einen Schwächeanfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen der Einsatzkräfte ergaben, dass zuvor im Garten des Hauses Unkraut abgeflammt worden war. Anschließend fing eine Hecke Feuer, und die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Ein Übergreifen der Flammen auf das Erdgeschoss konnten die Einsatzkräfte verhindern. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.