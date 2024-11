Ruhiges Herbstwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können am Dienstag auf ein paar Sonnenstrahlen hoffen. Zwar bleibt es meist dicht bewölkt, im Tagesverlauf sind jedoch auch einige Auflockerungen und gelegentlich etwas Sonne möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es bleibe trocken, und die Höchstwerte liegen bei etwa zehn Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird laut DWD verbreitet dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern erwartet, der sich am Tag nur langsam auflöst. Die Temperaturen sinken auf ein bis sechs Grad, an der Elbe kann es in Bodennähe vereinzelt leichten Frost geben.

Am Mittwoch soll es neblig und trocken bleiben. Die Tageshöchstwerte liegen laut DWD bei etwa zehn Grad.