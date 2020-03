Ruhiger Sonntag: Hamburger nehmen die Verfügungen ernst

Hamburg (dpa/lno) – Nachdem sich die Großzahl der Hamburger bereits am Samstag an die erlassene Allgemeinverfügung zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus gehalten hat, sind die Hanseaten am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein erneut auf die Probe gestellt worden. «Bisher mussten wir noch überhaupt nicht tätig werden», sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. «Weder gab es größere Ansammlungen noch sogenannte Corona-Partys».

Im Stadtpark sowie an Elbe und Alster seien zwar einige Spaziergänger unterwegs, aber dabei handele es sich in erster Linie um Einzelne, Pärchen oder kleine Familien. Dementsprechend sei die Situation im Rahmen der neuen Regeln: «Die Leute halten Abstand». An den Hamburger Landungsbrücken waren ebenfalls nur vereinzelte Menschen unterwegs, vor allem das Ausbleiben der Touristen fiel auf. Auch in der Innenstadt blieben die Straßen am Sonntag leer.

Am Freitag war in Hamburg beschlossen worden, dass Restaurants und Gaststätten geschlossen werden müssen. Außerdem wurden Ansammlungen von mehr als sechs Personen mit Ausnahme von Familien und Berufstätigen untersagt.