Ruhestörer mischen am frühen Morgen Esens auf

Esens (dpa/lni) – Schon zu Beginn des Himmelfahrtstages hat eine Gruppe von Ruhestörern in Esens im Landkreis Wittmund die Polizei in Atem gehalten. Am frühen Morgen kurz nach 5.00 Uhr sei es zu einem Einsatz wegen der vierköpfigen Gruppe gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Alle seien angetrunken gewesen. Eine 21-Jährige sei «derart uneinsichtig» gewesen, dass die Polizeibeamten sie vorübergehend in Gewahrsam nehmen mussten. Weil außerdem Verstöße gegen die in der Corona-Krise bestehenden Kontaktverbote vorlagen, bekamen alle vier eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

