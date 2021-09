Rugby: Deutsches Siebener-Team auf Platz neun in Kanada

Hamburg (dpa) – Die Siebener-Auswahl des Deutschen Rugby-Verbands hat beim Weltserien-Turnier im kanadischen Vancouver den neunten Platz belegt. Zum Abschluss des Turniers erreichte die Mannschaft von Bundestrainer Damian McGrath, zu der auch Ben Ellermann vom FC St. Pauli gehörte, mit dem 66:0 über Jamaika den höchsten Sieg der Veranstaltung.

Zwölf Jahre nach dem bis dato letzten Auftritt auf Weltserien-Niveau waren die deutschen Männer mit Niederlagen gegen Gastgeber Kanada (5:24) und die USA (7:26) gestartet. Es folgten Siege gegen Chile (36:12), Mexiko (41:0) und Jamaika. «Das war ein guter Abschluss eines Turniers, das für uns so schwierig begonnen hatte», sagte McGrath.

Das nächste Weltserien-Turnier der olympischen Rugby-Variante findet am kommenden Wochenende in Edmonton in Kanada statt. Auch dann ist die deutsche Auswahl dabei. Damian McGrath hofft, «dass wir uns da besser präsentieren können».

