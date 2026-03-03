Rücktritt nach Foto mit Koffern aus Holocaust-Ausstellung

Bremen (dpa/lni) –

Nach einem Foto mit Koffern aus einer Holocaust-Ausstellung hat die Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft Konsequenzen gezogen. Sahhanim Görgü-Philipp (Grüne) legte ihr Amt nieder, wie die Grünen und die Bremische Bürgerschaft bestätigten. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Zu dem Eklat führte ein inzwischen gelöschtes Foto bei Instagram am Donnerstag nach Feierabend: Auf dem Bild posieren Görgü-Philipp und die SPD-Abgeordnete Katharina Kähler lachend mit je einem Koffer aus einer derzeitigen Holocaust-Ausstellung in der Bürgerschaft und dem Spruch «Fertig für heute». Ein Sprecher der Bürgerschaft sagte, bei den beiden Koffern handele es sich nicht um Originale. Sie stünden jedoch symbolisch für das Thema Deportation.

Wie es nun weitergeht

Die Opposition hatte ihren Rücktritt als Vizepräsidentin der Bürgerschaft gefordert. Görgü-Philipp entschuldigte sich mehrfach für die Aufnahme und wird auf eigenen Wunsch ab sofort nicht mehr im Vorstand des Landtags tätig sein.

Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD) und Vizepräsidentin Christina Schnittker (CDU) übernehmen ihre Aufgaben vorläufig, wie ein Sprecher der Bürgerschaft mitteilte. «Das Gremium ist arbeitsfähig.» Es liege nun an den Grünen, eine Nachfolge vorzuschlagen. Die Bürgerschaft könnte schon in ihrer nächsten Sitzung in zwei Wochen darüber abstimmen.