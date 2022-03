Rückstau wegen Unfall auf A2: Nur ein Fahrstreifen frei

Porta Westfalica (dpa) –

Ein Unfall auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund mit einer verletzten Person hat am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Auto sei zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) ungebremst unter einen Lkw gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Eine Person sei bei dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die betroffene Fahrbahn musste demnach wegen der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Gegen 6.30 Uhr soll nur ein Fahrstreifen befahrbar gewesen sein. Es habe sich ein Rückstau über mehrere Kilometer gebildet. Die Sperrung sollte nach Angaben des Sprechers noch vor dem Vormittag aufgelöst werden. Weitere Hintergründe zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.