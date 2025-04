Rückschlag: VfL Osnabrück verliert 0:1 in Aachen

Aachen/Osnabrück (dpa/lni) –

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib verpasst. Die Niedersachsen unterlagen im Duell beim bisherigen Tabellennachbarn Alemannia Aachen 0:1 (0:1). Mika Hanraths sorgte per Kopfball in der 30. Minute für die Entscheidung. Während die Alemannia den Klassenerhalt fast sicher hat, ist Osnabrück noch nicht gerettet.

Die zuletzt zweimal siegreiche VfL-Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen vergab am Tivoli ihre wenigen Chancen nach dem Rückstand. Vor allem nach dem Wechsel boten sich den Gästen einige Gelegenheiten. Antwerpen musste sich die zweite Halbzeit von der Tribüne aus ansehen, nachdem er während der Pause die Gelb-Rote Karte erhalten hatte.

Drei Partien stehen für den VfL, der lange in der Abstiegszone steckte, in dieser turbulenten Saison noch an. Am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) empfangen die Osnabrücker Viktoria Köln.