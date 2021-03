Rückschlag im Abstiegskampf: Vechta unterliegt Göttingen

Vechta (dpa) – Rasta Vechta hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Päch unterlag der BG Göttingen am Samstagabend im Niedersachsenduell zu Hause mit 79:103 (36:69).

In der ersten Halbzeit konnte Vechta nicht mithalten und geriet deutlich in Rückstand. Eine Leistungssteigerung vor allem im dritten Viertel reichte nicht mehr, um die Partie noch zu drehen. Göttingen stabilisierte sich durch den Erfolg weiter im Tabellenmittelfeld. Bester Werfer war Göttingens Deishuan Booker, der 23 Punkte erzielte. Bei Vechta war Josh Young mit 19 Punkten am erfolgreichsten.

