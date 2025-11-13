Rückschlag für HSV-Stürmer Poulsen

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Hamburger SV machen sie sich wieder Sorgen um Kapitän Yussuf Poulsen. Der Angreifer, der beim 1:1 gegen Borussia Dortmund gerade erst sein Startelf-Debüt für den Aufsteiger gegeben hatte, hat sich bei der dänischen Fußball-Nationalmannschaft verletzt und fällt daher für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Belarus und Schottland aus. Der dänische Verband schrieb von einer leichten Verletzung.

Poulsen war im Sommer von RB Leipzig zum HSV gewechselt, dort zunächst aber nur mühsam in Form gekommen. Insgesamt trug er bislang sechsmal das Hamburger Trikot in der Bundesliga. Wie lange der 31-Jährige ausfällt, ist noch unklar.