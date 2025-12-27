Rückschlag für Hamburgs Basketballer

Hamburg (dpa/lno) –

Der Höhenflug der Veolia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga ist schon wieder beendet. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky verlor nach zuletzt zwei Siegen das Kellerduell mit den als Schlusslicht angereisten EWE Baskets Oldenburg klar mit 69:94 (34:40) und steht damit wieder auf einem Abstiegsplatz.

Vor der zum ersten Mal in dieser Saison mit 3.400 Zuschauern ausverkauften Inselpark Arena wirkten die Gastgeber in ihrem Offensivspiel anfangs zu statisch. Oldenburg ließ den Ball besser laufen und profitierte bereits im ersten Viertel von einer guten Dreierquote (4/7). Nach dem schnellen 6:17-Rückstand fingen sich die Hamburger aber und übernahmen im zweiten Abschnitt nach einem Distanzwurf von Zsombor Maronka zum 24:22 das erste Mal die Führung. Bis zur Pause erwiesen sich die Baskets jedoch wieder als das effektivere Team.

Auch nach dem Seitenwechsel machte die Ausbeute der Oldenburger bei den Dreierversuchen den entscheidenden Unterschied aus. Zum Ende des dritten Viertels gerieten die Towers deshalb mit 52:66 ins Hintertreffen. Mit einem 6:0-Start in den Schlussabschnitt ebneten die Gäste schließlich den Weg zum Sieg, der am Ende auch noch deutlich ausfiel.