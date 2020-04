Rückruf: Verdacht auf Kunststoffteilchen in Pizzaschnecken

Lippstadt (dpa/lnw) – Die Firma Dermaris GmbH aus Lippstadt hat eine Charge ihrer «Pizzaschnecken Salame 270g» zurückgerufen. In dem Produkt mit der mit der Chargennummer 3022004 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.05.2020 könnten kleine weiße Kunststoffteile enthalten sein, erklärte das Unternehmen am Freitag auf der Internetseite Lebensmittelwarnung.de. Kunden, die das Produkt gekauft hätten, würden gebeten, es nicht weiter zu verwenden und in die Läden zurückzubringen. Der Kaufpreis werde erstattet. Betroffene Bundesländer seien Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

