Rückreiseverkehr: Staus auf Autobahnen

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem langen Himmelfahrtswochenende müssen Urlauber mit Staus auf den Autobahnen im Norden rechnen. Bereits am Vormittag bildeten sich laut der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen kilometerlange Staus auf der A7 von Hamburg in Richtung Hannover. Zwischen Schneverdingen und Dorfmark staute sich der Verkehr demnach auf mehreren Kilometern, ebenso zwischen Ramelsloh und Garlstorf.

Auch auf den Autobahnen in und um Hamburg kam es bereits am Vormittag zu langen Autoschlangen. Staus gab es zudem auf der A27 von Bremerhaven in Richtung Bremen sowie auf der A29 von Wilhelmshaven in Richtung Oldenburg. An der Fähre Glückstadt – Wischhafen betrug die Wartezeit am Sonntagmittag bereits rund eineinhalb Stunden.