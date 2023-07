Rückraum-Talent Pabst fehlt THW Kiel monatelang

Kiel (dpa/lno) –

Rückraumspieler Henri Pabst wird Handball-Rekordmeister THW Kiel wegen einer mehrere Monate lang fehlen. Der 19-Jährige habe «eine Fraktur des rechten Sprunggelenks mit Beteiligung der vorderen Syndesmose» erlitten, teilten die Kieler am Montag mit. Pabst hatte sich am Sonntag bei der WM-Generalprobe der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Island verletzt.

«Bei normalem Heilungsverlauf kann Henri voraussichtlich in fünf Monaten wieder spielen», sagte THW-Mannschaftsarzt Frank Pries. Pabst hatte in der vergangenen Saison 27 Einsätze absolviert und dabei sechs Tore erzielt. In Steffen Weinhold fehlt Kiel ein weiterer Linkshänder nach dessen Schulter-Operation verletzungsbedingt.