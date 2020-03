Rückkehrer aus Risikozonen sollen Schulen und Kitas meiden

Hamburg (dpa/lno) – Ferienrückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen den Hamburger Schulen und Kitas am kommenden Montag fernbleiben. Dies gelte sowohl für Schüler und Kitakinder als auch für Lehrer und anderes Schul- oder Kitapersonal, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag. So solle das Infektionsrisiko nach dem Ferienende verringert werden.

Kitakinder und Schüler sollen die Einrichtungen 14 Tage lang nicht besuchen. «Sie sollen zu Hause bleiben und unnötige Kontakte vermeiden», sagte die Senatorin. Die 14 Tage zählen ab dem Tag der Ausreise aus einem vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuftem Gebiet. Grundlage für diese Maßnahme soll eine Allgemeinverfügung der Gesundheitsbehörde im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sein. Bei Verstößen drohen Bußgelder.