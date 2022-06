Rückkehr zu Werder Bremen: Valdez wird Co-Trainer der U23

Bremen (dpa) –

Der langjährige Bundesliga-Profi Nelson Valdez kehrt als Trainer der U23-Mannschaft in der Regionalliga Nord zu Werder Bremen zurück. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Der 38 Jahre alte ehemalige Nationalspieler Paraguays spielte von 2001 bis 2006 selbst für Werder, ehe er unter anderem zu Borussia Dortmund, FC Valencia, Olympiakos Piräus und Eintracht Frankfurt wechselte. «Ich bin sehr glücklich darüber und möchte mich bei Werder für die Chance, mich als Trainer weiterentwickeln zu können, bedanken», sagte Valdez. «Ich will meine Erfahrungen mit einbringen, um so den Koffer für die Spieler immer weiter zu füllen.»