Rückkehr perfekt: Schalke verpflichtet Timo Becker von Kiel

Gelsenkirchen/Kiel (dpa) –

Der derzeit noch bei Bundesligist Holstein Kiel unter Vertrag stehende Timo Becker kehrt im Sommer zu Zweitligist FC Schalke 04 zurück. Der 28 Jahre alte Verteidiger unterschreibt bei den Königsblauen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der Verein mitteilte.

«Dass mein Vertrag in Kiel ausläuft und ich eine besondere Verbindung zu Schalke habe, ist in den vergangenen Wochen mehrfach thematisiert worden. Ich halte es deshalb für wichtig, meine Entscheidung einmal für alle offenzulegen und den Fokus auf den Klassenerhalt mit Holstein zu legen», sagte Becker laut Vereinsmitteilung. Wieder auf Schalke zu spielen, sei etwas Besonderes.

Herz schlägt königsblau

Becker ist bekennender Schalke-Fan und durchlief bereits in seiner Jugend die Knappenschmiede. Sechs Jahre spielte der Rechtsfuß im königsblauen Nachwuchs, ehe er zu Rot-Weiss Essen wechselte. Mit 22 Jahren kehrte er zu S04 zurück und absolvierte 39 Partien für die Profis, ehe er auf Leihbasis für Hansa Rostock spielte und 2022 von Holstein Kiel verpflichtet wurde.

«Timo hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ist in Kiel zu einem Führungsspieler in der Bundesliga gereift», sagte Sportdirektor Youri Mulder laut Mitteilung. «Seine Spielweise ist von Tempo, Intensität und Leidenschaft geprägt. Wir alle wissen, was es Timo bedeutet, künftig wieder das S04-Trikot zu tragen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen.»