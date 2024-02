Rückkehr hilft St. Paulis Metcalfe nach Aus beim Asien-Cup

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Profi Connor Metcalfe hat das Aus im Viertelfinale mit der australischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup in Katar abgehakt. «Es war enttäuschend, und wir hätten mehr verdient gehabt, aber am Ende des Tages ist es Fußball», sagte der Mittelfeldmann des Zweitliga-Spitzenreiters FC St. Pauli am Dienstag bei einer Medienrunde in Hamburg. Die Australier waren am vergangenen Freitag nach Verlängerung mit 1:2 an den von Jürgen Klinsmann trainierten Südkoreanern gescheitert.

Geholfen habe auch die schnelle Rückkehr nach Deutschland. Wenige Stunden danach saß der 24-Jährige schon wieder im Millerntor-Stadion und verfolgte St. Paulis 3:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Angesprochen auf die drei Rückrundensiege der Hamburger, die ohne Metcalfe und seinen Nationalmannschaftskollegen Jackson Irvine errungen wurden, sagte der Australier mit einem Lächeln: «Es sieht so aus, als ob sie uns nicht brauchen.» Die Rückkehr in das Hamburger Schmuddelwetter nach den Tagen in Katar fiel dem Mittelfeldspieler nicht schwer: «Ich bin froh, zurück zu sein.»

Die Frage, ob er für Trainer Fabian Hürzeler ein Kandidat für die Startaufstellung im Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellen-13. 1. FC Magdeburg sei, wollte Metcalfe nicht beantworten. «Das war jetzt meine erste Trainingseinheit. Ich bin etwas müde, aber ansonsten fit», sagte der 24-Jährige.