Rückkehr der Kraniche: Wo sind die eleganten Vögel zu sehen?

Hannover (dpa/lni) –

Die ersten Kraniche sind auf ihrem Rückweg aus den Überwinterungsgebieten in Niedersachsen gelandet. Einige der elegant wirkenden Vögel rasten nur kurz und ziehen dann weiter, wie eine Sprecherin des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz erläutert. Andere Kraniche bleiben zum Brüten dort und besetzen ihre Reviere aus den Vorjahren. Wissenswertes rund um die großen Vögel:

Wie viele Kraniche werden erwartet?

Die westeuropäische Kranich-Population umfasst etwa 420.000 Tiere, wie die Behörde schreibt. Ein Großteil davon überwintert in Spanien und Frankreich. Viele dieser Vögel ziehen in den kommenden Wochen über Niedersachsen, zahlreiche legen dort eine Rast ein. «Die Vögel streben ihren Brutgebieten zu und rasten deshalb sehr viel weniger und kürzer; oft ziehen sie auch nachts», erklärt die Sprecherin. «An guten Zugtagen lässt sich ein Kommen und Wegfliegen beobachten, die Rastbestände verändern sich dabei nahezu täglich.» Eine Vorhersage, wann wie viele rastende Kraniche in Niedersachsen sein werden, ist deshalb nicht möglich.

Wie viele Kraniche bleiben länger in Niedersachsen?

Nach Schätzungen halten sich insgesamt rund 7.000 Kraniche während der Brutzeit in Niedersachsen auf, wie die Sprecherin des Landesbetriebs schreibt. Darunter sind etwa 2.000 Kranichpaare, die dort für Nachwuchs sorgen wollen. Zu diesen rund 4.000 Vögeln kommen etwa 3.000 sogenannte Nichtbrüter. Das sind vor allem jüngere Vögel unter drei Jahren, die noch nicht geschlechtsreif sind.

Wo sind beliebte Brutgebiete?

Dem Landesbetrieb zufolge brüten Kraniche inzwischen in fast allen Landesteilen. Schwerpunkte liegen in nassen Bruchwäldern im Osten des Landes und wiedervernässten Hochmooren im mittleren und westlichen Niedersachsen.

Wo können rastende Kraniche beobachtet werden?

Zum Rasten brauchen die Vögel störungsarme Schlafplätze und günstige Nahrungsflächen. Sie übernachten deshalb in flach überstauten Bereichen stehend im Wasser – zum Beispiel in der Diepholzer Moorniederung.

Wann fliegen die Kraniche wieder weg?

Die Vögel, die in Niedersachsen rasten, fliegen meist nach kurzer Zeit weiter in die nördlich und nordöstlich gelegenen Brutgebiete in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Dänemark, Norwegen, Schweden und teilweise auch in die baltischen Länder. Der Heimzug durch Niedersachsen beginnt im Februar und kann bis Ende März dauern – zu dieser Zeit brüten die niedersächsischen Kraniche bereits.