Rückkehr der Brandseeschwalben beginnt

Norderoog (dpa/lno) –

Die alljährliche Rückkehr der Brandseeschwalben auf die Hallig Norderoog hat begonnen. «In der Ruhe nach den letzten Sturmtagen saßen plötzlich Hunderte Brandseeschwalben am Ostende der Hallig auf den Lahnungen», teilte Vogelwart Jannis Dimmlich vom Verein Jordsand am Mittwoch mit.

Norderoog ist die wichtigste Brutkolonie der Vögel in Deutschland. Ansonsten brüten Brandseeschwalben in Deutschland in nennenswerten Zahlen nach Angaben des Vereins Jordsand nur noch auf Baltrum und Neuwerk. «Bundesweit brüten mehr als fünf Prozent des Weltbestandes der Brandseeschwalbe, wodurch eine besondere Verantwortung zur Erhaltung der Art erwächst», teilte der Naturschützer weiter mit. Auf Hallig Norderoog erwartet er in den nächsten Wochen bis zu 4000 Brutpaare. Die norddeutschen Brandseeschwalben überwintern entlang der Ostatlantikküste bis Südostafrika.