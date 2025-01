Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Osnabrück holt Henning

Osnabrück (dpa/lni) –

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Bryan Henning verpflichtet. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Ligakonkurrenten FC Viktoria Köln und wird voraussichtlich am Samstag in den Trainingsbetrieb einsteigen, wie der Club mitteilte.

Bereits von 2019 bis 2021 stand er in zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga beim VfL unter Vertrag. Insgesamt kommt der gebürtige Berliner in seiner Karriere bisher auf 78 Zweitliga-Spiele sowie 96 Einsätze in der 3. Liga. Mit zwei Toren und drei Vorlagen in der Hinrunde der laufenden Saison zählte er zu den wichtigen Kräften von Viktoria Köln.

«Bryan Henning hat in den letzten Jahren seine sportliche Klasse in der dritten und in der zweiten Liga nachgewiesen, ist aktueller Stammspieler in der 3. Liga und er benötigt dadurch weder in der Spielklasse noch durch seine erste Zeit beim VfL Eingewöhnungszeit im Club und in der Stadt», sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling.

«Ich freue mich, dass ich mithelfen darf, den VfL in der 3. Liga zu halten, denn nur das kann unser gemeinsames Ziel sein», sagte Henning.