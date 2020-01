Ruderinnen «surfen» auf Atlantik-Wellen Richtung Antigua

Die Ruderinnen Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Timna Bicker, Stefanie Kluge stehen an einem Steg. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach vier Wochen auf See sind Hamburgs Atlantik-Ruderinnen weiter guter Dinge. Via Instagram teilten Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und Timna Bicker von ihrem Boot «Doris» aus mit, dass der Passat-Wind mit seinen Wellen ordentlich sei. «Trocken kommt aus seiner Schicht meist keiner. Krass sind die Wellen, die über unserem Heck brechen und uns eine Monsterdusche bescheren», teilte das Team «RowHHome» mit und ergänzte, dass die Wellen «uns anschließend bis zu zehn Knoten surfen lassen».

Die Hamburgerinnen waren am 12. Dezember im Rahmen der Talisker Whisky Atlantic Challenge in La Gomera gestartet und hatten am Freitagmittag laut Veranstaltungsseite 1838 Seemeilen (3403 Kilometer) und damit mehr als die Hälfte der Distanz zum Zielhafen auf der Karibikinsel Antigua zurückgelegt.

«Wir sind jetzt dabei, die Seemeilen rückwärts zu zählen», schrieben die Ruderinnen auf Instagram. Das Ziel soll das deutsche Quartett, das bei der Regatta aktuell auf dem 15. Platz unter 35 Teams liegt, nach Berechnungen am 26. Januar erreichen.

