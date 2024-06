RTL-Journalist Kloeppel bekommt evangelischen Medienpreis

Frankfurt (dpa) –

Der im Sommer scheidende RTL-Anchorman Peter Kloeppel (65) bekommt einen bedeutenden Medienpreis. Mit dem Sonderpreis der Jury des «Robert Geisendörfer Preises» 2024 sollen sein jahrzehntelanges journalistisches Engagement als Chefmoderator der Nachrichtensendung «RTL aktuell» und seine Verdienste als Gründungsdirektor der RTL-Journalistenschule gewürdigt werden, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH am Donnerstag in Frankfurt am Main mit.

Den «Robert Geisendörfer Preis» verleiht die evangelische Kirche für Hörfunk-, TV- und Online-Formate. Der Name erinnert an den christlichen Publizisten Robert Geisendörfer (1910-1976). Den Preis gibt es seit 1983. Er fokussiert sich auf Beiträge, die das soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen sollen. Der Sonderpreis bezieht sich auf eine exemplarische künstlerische Leistung. Kloeppel nimmt am 8. Oktober in Hamburg die Auszeichnung entgegen. Die anderen Preisträger sind noch nicht bekannt.