Rotspon-Regatta: Günther gegen Lübecks Bürgermeister

Lübeck-Travemünde (dpa) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will am Mittwoch erstmals Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) bei der traditionellen Rotspon-Regatta in der Hansestadt herausfordern. Terminüberschneidungen und der Ausfall der Regatta während der Corona-Pandemie hatten eine Teilnahme Günthers an der Regatta nach Angaben der Veranstalter bisher verhindert. Bei der Regatta im Rahmen der Travemünder Woche treten seit 2004 Vertreter der Landespolitik gegen den Lübecker Verwaltungschef an.

Siegesprämie ist eine Sechs-Liter-Flasche Lübecker Rotspon. 2022 war das Rennen zwischen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Lindenau unentschieden ausgegangen. Das Rennen war 2004 von Lübecks langjährigem Bürgermeister Bernd Saxe ins Leben gerufen worden. Es soll an den Ursprung der Travemünder Woche im Jahr 1889 erinnern, als zwei Hamburger Kaufleute vor Travemünde um eine Flasche Rotwein segelten.