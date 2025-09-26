Rote Karte für Abwehrchef – Hamburg verliert in Melsungen

Kassel (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg hat die dritte Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga kassiert. Bei der MT Melsungen unterlagen die Hanseaten mit 28:32 (14:19). Die Nordhessen zogen dank ihres ersten Heimsiegs mit 5:7 Zählern und der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Hamburgern vorbei. Bester HSVH-Werfer war der siebenfache Torschütze Moritz Sauter. Für die Gastgeber erzielte Dainis Kristopans acht Treffer.

Hamburg kam schlecht in die Partie, lag mit 0:3 (4. Minute) und 1:5 (7.) zurück. Erst allmählich wurde es besser: Rechtsaußen Frederik Bo Andersen glich die Partie mit seinem Treffer zum 8:8 (17.) wieder aus. Es folgte aber die zweite starke Phase der Melsunger, die immer wieder Lücken in der HSVH-Defensive fanden. Die Fünf-Tore-Führung der MT, die auch beim Seitenwechsel Bestand hatte, erzielte Kristopans mit einem Wurf in das leere Tor der Gäste.

Auch in der zweiten Hälfte blieb der 2,15 Meter große Lette eine der zentralen Figuren des Spiels. Er erzielte wichtige Treffer für die Melsunger, und in der 50. Minute sah der Hamburger Abwehrchef Einar Olafsson nach einem Foul an dem Linkshänder die Rote Karte. Die Schlussphase gehörte dann MT-Rückkehrer Amine Darmoul. Der Tunesier feierte nach einem Kreuzbandriss sein Comeback und brachte die Gastgeber mit drei Toren in Serie zum 30:25 (57.) vorentscheidend in Führung.