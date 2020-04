Rot-Grüne Koalitionsverhandlungen im Zeichen von Corona

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben SPD und Grüne am Donnerstag ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Die erste Gesprächsrunde habe ganz im Zeichen der durch die Corona-Krise veränderten finanziellen Möglichkeiten gestanden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss an die fünfstündigen Verhandlungen. Es sei «ein insgesamt sehr inhaltliches Gespräch» gewesen. Ungeachtet der wegen der Pandemie zu erwartenden «tiefgreifenden Wirtschaftskrise» wolle man aber an den inhaltlichen Schwerpunkten wie Schule und Verkehr festhalten, um Hamburg zukunftssicher zu machen.

Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen sagte, die Gesprächen seien «in besonderer Atmosphäre, aber atmosphärisch sehr angenehm» verlaufen. Am ersten Tag standen die finanziellen Möglichkeiten für die Fortsetzung der rot-grünen Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Durch Corona stünden die mehrfach verschobenen Koalitionsverhandlungen nun unter anderen Vorzeichen, sagte auch SPD-Landeschefin Melanie Leonhard. «Aber wir verhandeln auch richtig physisch in einer anderen Situation als wir uns das eigentlich vorgestellt haben.» Aus Infektionsschutzgründen hatten sich die Verhandlungsdelegationen im Großen Festsaal des Rathauses getroffen.

In den Gesprächen gehe es um zwei Krisen, sagte die Landesvorsitzende der Grünen, Anna Gallina. «Das eine ist Corona, das andere die Klimakrise.»