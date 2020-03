Rot-grüne Koalitionsverhandlungen beginnen am Montag

Blick auf das Rathaus Hamburg mit Kleiner Alster (unten) und Alstertreppen (links). Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – SPD und Grüne in Hamburg werden am Montag mit den Verhandlungen zur Bildung einer neuen rot-grünen Koalition beginnen. Das teilten beide Parteien am Freitag mit. Nachdem zwei vorangegangene Sondierungsgespräche noch in der SPD-Parteizentrale im Kurt-Schumacher-Haus stattfanden, will man für die Koalitionsverhandlungen im Rathaus zusammenkommen. Weitere Termine wurden für Dienstag und Donnerstag vereinbart. Bei dem Treffen am Montag soll es zunächst um Organisatorisches wie Themenfestlegung und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit gehen, am Dienstag dann um den finanziellen Rahmen.

SPD zu Koalitionsverhandlungen

Beschluss des Grünen-Parteitags zu Koalitionsverhandlungen