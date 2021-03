Rot-Grün will IT-Infrastruktur an Schulen verbessern

Hände tippen auf einem Laptop. Foto: Silas Stein/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs rot-grüne Koalition will die IT-Infrastruktur an den Schulen verbessern. Unter anderem soll ein Support-Konzept entwickelt werden, das allen Schulen einen einheitlichen Kontakt zur Unterstützung bei technischen Problemen bietet – sowohl beim Gerätemanagement als auch bei der Wartung und Beratung, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Bürgerschaftsantrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen. Außerdem solle geprüft werden, ob jeder Schule für Wartung und Support zusätzlich 10 000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden könne.

Darüber hinaus setzen sich SPD und Grüne dafür ein, das mit einer Million Euro ausgestattete IT-Ausbauprogramm des Senats fortzuschreiben. Demnach soll die Übertragungsgeschwindigkeit schuleigener Netze an den weiterführenden und beruflichen Schulen auf ein Gigabyte pro Sekunde erhöht werden. Für Grundschulen ist eine Bandbreite von 500 Megabit pro Sekunde (MBit/s) vorgesehen. Derzeit liegen die Werte bei 50 MBit/s an den Grundschulen, 100 an den weiterführenden und bis zu 500 an den Berufsbildenden Schulen.

© dpa-infocom, dpa:210321-99-910348/2