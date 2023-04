Rot-Grün will Hilfsetat auf Erdbebenopfer ausweiten

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs rot-grüne Koalition will den bislang für die Ukraine vorgesehenen Hilfsetat auf die Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien ausweiten. Dazu soll der bestehende Haushaltsbeschluss in der Bürgerschaftssitzung am Donnerstag entsprechend geändert werden, teilten SPD und Grüne am Montag mit. Damit können dann in diesem und im nächsten Jahr ausgemusterte Hilfsgüter im Wert von bis zu zehn Millionen Euro nicht nur an die Ukraine, sondern auch an Erdbebenopfer abgegeben werden. Zudem könnten neue Hilfsgüter angeschafft und versandt werden.

Ursprünglich war im Haushalt vorgesehen, dass ausgemusterte Vermögensgegenstände nur bis zu einem Gesamtwert von 500.000 Euro unter anderem Partnerstädten oder Entwicklungsprojekten unentgeltlich überlassen werden können. Diese Summe hatte die Bürgerschaft wegen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine bereits im Dezember 2022 auf zehn Millionen Euro erhöht.

Der SPD-Innenexperte Sören Schumacher sagte, zu den Hilfsgütern zählten neben Lebensmitteln, Zelten und Decken auch Artikel zur medizinischen Versorgung, Rettungs- und Transportfahrzeuge und Material zur Entschärfung von Blindgängern und Sprengfallen. «Zugleich ist es wichtig, dass wir die Möglichkeit erhalten, neue Hilfsgüter anzuschaffen», betonte er.

Die Lage in den Erdbebengebieten sei nach wie vor äußerst prekär, betonte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sina Imhof. «Umso wichtiger ist es, dass wir umgehend Hilfe leisten und die betroffenen Regionen von Hamburg aus langfristig unterstützen.»