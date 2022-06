Neumünster (dpa) –

Der bisherige Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist am Montag beim Landesparteitag der schleswig-holsteinischen CDU erschienen. Der 49-Jährige soll im Norden Wirtschaftsminister in der geplanten schwarz-grünen Landesregierung werden. Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will in seiner Parteitagsrede am Abend die noch vakanten Ministerposten verkünden.