Rostock Seawolves holen Basketball-Nationalspieler Amaize

Rostock (dpa) –

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den deutschen Nationalspieler Robin Amaize vom Liga-Konkurrenten Löwen Braunschweig verpflichtet. Das gab der Club am Donnerstagabend bekannt. Der 29 Jahre alte Shooting Guard unterschrieb in Rostock einen Zweijahresvertrag, nachdem er in der BBL bereits für die EWE Baskets Oldenburg, den FC Bayern München, Medi Bayreuth, die Gießen 46ers und gleich zweimal für die Braunschweiger aktiv war.

«Mit ihm bekommen wir einen bundesliga- und international erfahrenen Spieler, der unsere Qualität auf den deutschen Positionen verbessert und dabei mitwirkt, die Rostock Seawolves als BBL-Team zu etablieren und unsere ehrgeizigen Ziele am Basketballstandort Rostock zu erreichen», sagte Sportvorstand Jens Hakanowitz. Amaize bestritt bislang acht Länderspiele für Deutschland und kam in 223 Bundesliga-, 24 Euroleague-, 12 EuroCup- und 15 Champions-League-Spielen zum Einsatz. Mit dem FC Bayern wurde er zudem deutscher Meister und Pokalsieger.