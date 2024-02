Rollstuhlfahrerin unterrichtet Sport an Grundschule

Sportlehrerin Sina Wiedemeier in der Turnhalle der Grundschule. Sina Schuldt/dpa

Nordholz (dpa) –

Seit einem Sportunfall während ihres Lehramtsstudiums ist ein Bein von Sina Wiedemeier gelähmt – trotzdem arbeitet die heute 30-Jährige als Sportlehrerin. «Ich bin glücklich, dass ich meinen Traumjob ausüben kann», sagt sie. Die junge Frau sitzt im Rollstuhl, mit einer Hightech-Orthese kann sie nur kurze Wege gehen. Seit zwei Jahren unterrichtet sie an der Grundschule Nordholz in Niedersachsen. Auf ihrem Stundenplan stehen pro Woche 20 Stunden Sport und zwei Stunden Mathematik, während der Arbeitszeit steht ihr eine Assistenzkraft zur Seite. Stets dabei ist auch ihre Assistenzhündin Nala. «Viele denken, dass Sportunterricht für mich nicht machbar ist, aber das ist ein Trugschluss», sagt die Lehrerin. «Für mich ist es viel schwieriger, Mathe zu unterrichten. Im Klassenzimmer gibt es viel mehr Barrieren.» In der Turnhalle dagegen kann sie sich auch mit dem Rollstuhl frei bewegen.