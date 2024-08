Rollstuhlfahrerin in Flensburg attackiert

Flensburg (dpa/lno) –

Eine 42 Jahre alte Rollstuhlfahrerin ist in Flensburg überfallen und beraubt worden. Die Frau sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht, später aber wieder entlassen worden, berichtete die Polizei am Freitag. Sie hatte den Angaben nach berichtet, dass sie am Donnerstag im Bahnhof zunächst von einem Mann angesprochen worden war. Später folgte ihr der Mann, stieß sie aus ihrem Rollstuhl und floh mit ihrer Reisetasche in unbekannte Richtung.

Der mutmaßliche Täter soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, habe ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt und gebrochenes Deutsch gesprochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.