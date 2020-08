Rollstuhlfahrer nutzt Hilfsbereitschaft aus

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Kiel (dpa/lno) – Ein Rollstuhlfahrer hat in Kiel die Hilfsbereitschaft einer jungen Frau für seine sexuellen Bedürfnisse ausgenutzt. Der körperlich beeinträchtigte Mann bat sein Opfer am Mittwoch um Unterstützung bei einem Toilettengang. Dort nutzte er die Situation aus. Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 11 ergaben, dass der 50-Jährige in der Vergangenheit schon mehrfach mit dieser Masche an junge Frauen im Großraum Kiel herangetreten ist, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kripo sucht jetzt weitere Opfer.