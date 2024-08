Rollstuhlfahrer in Hamburg-Langenhorn ausgeraubt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann im Rollstuhl ist in Hamburg-Langenhorn ausgeraubt worden. Es soll zwei unbekannte Täter gegeben haben, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Den Angaben nach wurde dem 48 Jahre alten Rollstuhlfahrer in der Nacht zu Montag in der Nähe eines Bahnhofs von hinten gegen den Kopf geschlagen. Die mutmaßlichen Täter stahlen eine Umhängetasche, in der sich unter anderem Geld befand, und flüchteten. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.