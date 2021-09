Rollstuhlfahrer bewusstlos geschlagen und beraubt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Ein Rollstuhlfahrer ist in Bremen von einem Unbekannten geschlagen und beraubt worden. Der Täter erbeutete dabei das Smartphone des Mannes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 53-Jährige im Rollstuhl war am Vorabend hinterrücks angegriffen worden. Er war nach den Schlägen zeitweise bewusstlos und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad. Sein Alter wurde auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Die Polizei ermittelt und bat Zeugen, sich zu melden.

