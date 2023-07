Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto in Oldenburg

Oldenburg (dpa/lno) –

Ein 59 Jahre alter Rollerfahrer ist am Freitag in Oldenburg im Kreis Ostholstein tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war er an einer Einmündung mit dem Auto eines 41 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Der 59-Jährige sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.