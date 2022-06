Wremen (dpa/lni) –

Ein 82 Jahre alter Motorrollerfahrer ist in Wremen (Landkreis Cuxhaven) gegen ein geparktes Wohnmobil gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei am Sonntag bei geringer Geschwindigkeit aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Wohnmobil geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch am Unfallort.