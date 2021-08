Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Ein Rollerfahrer hat sich in Osnabrück eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten das mit zwei Männern besetzte Kleinkraftrad am Samstag stoppen, da das Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 36-Jährige gab jedoch Gas und flüchtete, die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Rollerfahrer umrundete einen Verbrauchermarkt zweimal, kollidierte bei einem Wendemanöver leicht mit dem Polizeifahrzeug, fuhr bei Rotlicht über eine Ampel in den Gegenverkehr und raste über einen Gehweg in einen Hausdurchgang. Wegen eines Pollers konnte die Polizei dort nicht weiterfahren.

Ein Radfahrer, der auf die Situation aufmerksam geworden war, verfolgte nun den Roller. Die beiden Männer ließen den Roller in einem Garten stehen und versuchten, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Der 48-Jährige beobachtete dies, stoppte einen herannahenden Streifenwagen und zeigte den Beamten das Grundstück. Der Rollerfahrer und sein 40 Jahre alter Mitfahrer wurden festgenommen. Die Polizei leitete gegen den 36-Jährigen Ermittlungen untere anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Straßenverkehrsgefährdung ein.

© dpa-infocom, dpa:210815-99-850493/2

Mitteilung der Polizei