Rollerfahrer bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Kiel (dpa/mv) –

Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Roller in Kiel ist der Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 85-Jährige sei von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Zum Hergang und der Ursache des Unfalls am späten Freitagnachmittag auf dem Ostring in Höhe des Werftparks konnte der Sprecher keine näheren Angaben machen. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Der Ostring war seiner Aussage nach auch am Abend noch in Richtung Innenstadt gesperrt.