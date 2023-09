Rolf Mützenich: Klose war «herausragender Politiker»

Berlin (dpa) –

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat den verstorbenen früheren Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose als «herausragenden Politiker und feinen Menschen» gewürdigt. Dieser habe sich «mit Anstand und Würde den politischen Herausforderungen gestellt» und «unserem Land in vielen wichtigen Funktionen gedient», erklärte Mützenich am Donnerstag. Der SPD-Politiker Klose war am Mittwoch im Alter von 86 Jahren gestorben. «Wir trauern um einen Freund und Weggefährten, dessen Rat und Wirken uns mit großer Dankbarkeit erfüllt. Er wird uns fehlen», erklärte Mützenich.

Klose war von 1974 bis 1981 Regierungschef in Hamburg. Danach profilierte er sich im Bundestag unter anderem als Fraktionschef und versierter Außenpolitiker. Innerparteilich gehörter er als Schatzmeister bis 1991 zum engsten Führungskreis der SPD.