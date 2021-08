Roland Kaiser kehrt auf Bühne zurück: «Sehr glücklich»

Roland Kaiser singt in der Metropolis-Halle zum Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin (dpa) – Roland Kaiser kehrt nach einer längeren coronabedingten Konzertpause wieder auf die Bühne zurück. Bei Instagram und Facebook teilte er am Freitag mit: «Liebe Freunde, mein gesamtes Team und ich sind sehr glücklich, dass wir ab Ende August endlich wieder live auf der Bühne stehen und die Rückkehr zur Kultur mit Euch feiern können.» Im August und September sei er in Kamenz, Leipzig, Goslar, Apolda und Berlin zu Gast. Es handelt sich in fast allen Fällen um Nachholtermine für Konzerte, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren.

Kaiser (69) teilte weiter mit: «Ihr erhaltet zeitnah alle relevanten Informationen zu jedem meiner bestätigten Open Air – Live-Termine in diesem Sommer, insbesondere zu den Themen Besucherdatenerfassung, Hygiene-Regelungen, Umbuchungsprozesse, etc.» – Und: «Wir können es kaum erwarten, für Euch zu spielen!»

Am vergangenen Wochenende hatte der Sänger eigentlich mit Tausenden Fans in Dresden die «Kaisermania» feiern wollen – doch sie war wie schon 2020 abgesagt worden. «Umfassende Schutzmaßnahmen und ein erarbeitetes Hygienekonzept haben leider als Entscheidungshilfe für eine Genehmigung durch die zuständige Behörde in Dresden nichts bewirken können», hatte der Veranstalter Semmel Concerts mitgeteilt.

Die «Kaisermania» ist seit Jahren einer der beliebtesten Programmpunkte der Filmnächte am Dresdner Elbufer. Der Sänger bestritt dort alljährlich mehrere Konzerte, zu der bis zur Pandemie regelmäßig gut 40 000 Fans kamen.

© dpa-infocom, dpa:210813-99-834923/2

Mitteilung auf Facebook