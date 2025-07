Rohrbruch in Kiel sorgt für lange Sperrung mehrerer Straßen

Kiel (dpa/lno) –

In Kiel hat ein Wasserrohrbruch für die Sperrung mehrerer Straßen gesorgt. In der Nacht zu Mittwoch sei das Rohr im Kreuzungsbereich Stephan-Heinzel-, Stern-, Mölling- und Eckernförder Straße gebrochen, wie der Pressesprecher der Stadtwerke Kiel mitteilte. Die umspülten Straßen im Bereich des Wilhelmsplatzes seien für mindestens eine Woche gesperrt. So lange dauere es voraussichtlich, bis der Schaden abgearbeitet sei.

Die Sperrungen können laut den Stadtwerken Kiel für Einschränkungen im Berufsverkehr sorgen. Außer einem kurzzeitigen Druckabfall in der Nacht seien keine Einschränkungen der Wasserversorgung zu befürchten.