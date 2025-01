Rohbau in Flammen – rund 300.000 Euro Schaden

Bersenbrück (dpa/lni) –

Beim Brand eines Rohbaus im Landkreis Osnabrück ist ein Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das ehemals als Kindergarten genutzte Gebäude in Bersenbrück stand am Samstag vollständig in Brand und wurde komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Zwei Jugendliche hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei bis in die Nacht an. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.