Rohbau brennt in Hamburg-Kirchwerder

Hamburg (dpa/lno) –

Der Rohbau eines Einfamilienhauses in Hamburg-Kirchwerder ist in Brand geraten. Ein Polizeisprecher sprach mit Blick auf die Schäden am Haus von einem «Totalschaden». Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand, auch nahestehende Häuser wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl des Hauses nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bereits in Flammen. Über sechs Stunden und mit rund 50 Einsatzkräften habe die Feuerwehr den Brand gelöscht.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Zwei Stunden bevor das Feuer gemeldet worden war, seien an dem Haus Dachdeckerarbeiten ausgeführt worden. Ob hier ein Zusammenhang besteht, werde nun geprüft, so die Polizei.