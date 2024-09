Röhren um den Titel: 16. Hirschrufer-Wettbewerb im Norden

Sieben Männer und eine Frau röhren am Sonntag um den Titel des besten Hirschrufers im Norden. (Archivbild) Christoph Reichwein/dpa

Röbel/Müritz (dpa) –

Bei den «Norddeutschen Hirschrufmeisterschaften» bei Röbel/Müritz röhren am Sonntag sieben Männer und erstmals auch eine Frau um die Wette. Wer in der Feldsteinscheune Bollewick am besten drei besondere Laute imitieren kann, darf sich Norddeutschlands bester Hirschrufer nennen.

Laut Organisator sind alle acht Teilnehmer Jäger und kommen aus fünf verschiedenen Bundesländern – neben Mecklenburg-Vorpommern auch aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Durch das Nachahmen etwa von Brunftschreien oder leiseren Rufen von alten Hirschen können sie Tiere aus der Deckung locken. Dabei gehe es vor allem um die Zählung von Hirschen, ältere Tiere würden öfter auch geschossen.

Die «Norddeutschen Hirschrufmeisterschaften» beginnen um 15.00 Uhr und finden zum 16. Mal im Rahmen der Messe «Natur, Wild, Fisch» statt. «Wir rechnen mit etwa 5000 Besuchern», sagt Roland Auzinger, Vorsitzender des Jagdverbandes Müritz, der die Messe und die Meisterschaft ausrichtet.