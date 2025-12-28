Rock und Pop 2026 – Stadion- und Arena-Konzerte in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Blick auf den Hamburger Konzertkalender zeigt: Musikfans aller Genres kommen im nächsten Jahr in den Genuss vieler hochkarätiger Live-Events. Ob im Volksparkstadion, in der Barclays-Arena, der Elbphilharmonie, der Trabrennbahn oder im Stadtpark – zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler machen 2026 in der Hansestadt Halt. Ein Überblick:

Volksparkstadion

Im Volksparkstadion, in dem sonst der Hamburger Sportverein HSV kickt, dürfen in der Sommerpause auch Musiker ran. Den Anfang macht am 3. Juni die Band Linkin Park. Es folgt Johannes Oerding (20. Juni), bevor am 3. und 4. Juli Schlagerkönigin Helene Fischer zwei Konzerte ihrer 360-Grad-Tour gibt. Nach so viel musikalischem Können dürfen schließlich am 26. September die Hamburger Goldkehlchen ran. Der Männerchor, der – nach eigenen Angaben – nicht singen kann und dessen Abschiedskonzert aber binnen kürzester Zeit fast ausverkauft war.

Trabrennbahn

Auch die Trabrennbahn bietet in ihrem Kultursommer das eine oder andere Konzert von großen Musikern. Den Anfang machen AnnenMayKantereit am 20. und 21. August, gefolgt von Nina Chuba (22. August), Bunt, den Toten Hosen (27. August), Montez (28. August) und Kraftklub (29. August).

Stadtpark-Open-Air

Auf der wohl schönsten Open-Air-Bühne Hamburgs im Stadtpark werden 2026 ebenfalls wieder namhafte Acts erwartet: Wie üblich startet erstmal Lotto King Karl am 16. Mai die Saison. Es folgen neben vielen anderen Madsen (5. Juni), Foreigner (9. Juni), Garbage (11. Juni), ZZ Top (2. Juli), Nena (10. Juli), Counting Crows (14. Juli) und Seal (24. Juli).

Barclays-Arena

Die ganze Bandbreite der Unterhaltung und der Musik gibt es in der Barclays-Arena. Das Jahr startet mit Bushido und Xavier Naidoo (14./15. Januar). Weiter geht’s mit den Deftones (1. Februar), Herbert Grönemeyer (10. Februar), Apache 207 (12.-14. Februar), Sarah Connor (15. März), Clueso (19. März), Bosse (9. Mai), Schiller (15. Mai) und Zucchero (4. Juni). Im Herbst werden dann Tokio Hotel erwartet (1. November) und die Boyband Westlife (17. November) schaut mal rein. Bap (27. November) und Pur (6. Dezember) kommen ebenfalls rum.

Elbphilharmonie

Rock und Pop gibt es auch 2026 in der Elphi zu hören. So hat sich Michael Schulte für den 18. April im Rahmen seiner «Sanfte Töne, besondere Orte»-Tour angekündigt.