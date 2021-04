Roboter in Hunde-Form sorgt in Hamburg für Erstaunen

Der Roboter „Spot“ von der US-Firma Boston Dynamics läuft über den Rathausmarkt. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Für Erstaunen hat am Donnerstag in der Hamburger Innenstadt ein Roboter gesorgt, der an einen Hund erinnert. Der Berliner Sicherheitsdienstleister Ciborius stellte eine neue Technologie für den Wachschutz vor, die deutschlandweit eingesetzt werden soll. Der vierbeinige Roboter Spot von Boston Dynamics kann Gebäude sichern, ohne zu ermüden, wie das Unternehmen erläuterte. Er habe eine Rundumkamera und sei so programmiert, dass er wendig allein seine Runden ziehen könne. Wenn er Ungereimtheiten feststelle, melde er das.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-57565/2

